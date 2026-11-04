Assemblée nationale : la Commission des finances convoquée le 5 novembre pour examiner la dette et les budgets institutionnels

Le président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, Alphonse Mané Sambou, a convoqué les parlementaires ce jeudi 5 novembre 2026. Selon le communiqué officiel, publié ce 4 novembre 2026, les députés se rassembleront dès 9 h 00 dans la salle Marie Joséphine Diallo pour entendre l'exposé du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan. Cette audition sera consacrée à « l’examen des recettes, de la dette publique ainsi qu'au budget des institutions et pouvoirs publics, comprenant la Présidence de la République, l’Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes et la Primature ».



Les travaux parlementaires se poursuivront dans l'après-midi avec une seconde session programmée à 17 h 00. La Commission des finances se réunira alors en format élargi avec la Commission des affaires économiques et la Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale. Cette réunion conjointe sera dédiée à « l’examen du projet de budget 2027 du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ».