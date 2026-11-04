LFR 2026 : absence de Sonko, Ayib Daffé à la place de Danfakha, les dessous d'un blocage budgétaire qui suscite des interrogations

L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026, le 3 novembre par 126 voix contre 20 et 3 abstentions, à la suite de l'adoption d'une question préalable introduite par le député Amadou Ba. Le vote interrompt définitivement la procédure sans aucun examen au fond du texte n° 40/2026. Ce dénouement qui survient après plusieurs jours de tensions entre le gouvernement et les députés de Pastef suscite interrogation chez les Sénégalais avertis.



Pourquoi le groupe parlementaire Pastef a-t-il choisi le rejet plutôt que le débat ?

Pourquoi Ayib Daffé à la place de Mady Danfakha ?

Qui a réellement décidé de la ligne de conduite ?

Et jusqu’où les considérations politiques ont-elles pesé dans ce bras de fer budgétaire ?

Qu’est-ce qui se joue réellement derrière ce rejet ?



Mady Danfakha et Ayib Daffé, des rôles à clarifier



La controverse autour du rapport de la commission des finances constitue l’un des épisodes les plus sensibles de cette séquence. Le document, d’habitude présenté par Mady Danfakha, a été contesté par le député Abdou Mbow, qui a dénoncé des modifications présumées du texte. Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan Cheikh Diba a également mis en cause la fidélité de certains passages, notamment sur les projets hospitaliers, les fonds spéciaux et les amendements.



Pourquoi le président du groupe parlementaire Pastef Ayib Daffé a-t-il été appelé à intervenir comme rapporteur de séance ?

S'agit-il d'un choix procédural ordinaire ou d'une volonté de donner un rôle particulier au chef de file de la majorité dans cette séquence ?

Les informations publiées ne permettent pas d'établir qu'Ayib Daffé a remplacé Mady Danfakha comme rapporteur général de la commission. Ce dernier reste identifié comme rapporteur général dans les documents parlementaires disponibles.



La conduite des débats en l'absence du président de l'Assemblée



La conduite de la séance plénière décisive suscite également des interrogations. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale n'a-t-il pas dirigé les débats du 3 novembre 2026, alors que le texte engageait des choix budgétaires majeurs pour le pays ?

Les travaux ont été présidés par le vice-président El Hadji Malick Ndiaye. Le président de l'institution doit-il davantage s'impliquer dans des moments parlementaires aussi sensibles ?

Comment garantir que les enjeux politiques ne prennent pas le dessus sur les exigences de neutralité et de fonctionnement du Parlement ?

La communication du président autour de sa participation aux activités des JOJ Dakar 2026, au lendemain du rejet, ajoute une interrogation dans l'opinion.

Une explication institutionnelle serait-elle de nature à lever les doutes ?



La transparence budgétaire et la question des fonds spéciaux



Les députés de Pastef justifient leur position par un manque de sincérité budgétaire. Ils dénoncent notamment l'insuffisance des informations transmises par le gouvernement sur les prévisions de recettes, les dépenses, la dette et l'exécution des investissements publics. Ils réclament également davantage de transparence sur les fonds spéciaux.

Mais pourquoi le désaccord n'a-t-il pas débouché sur un examen approfondi du texte, des amendements ou des contre-propositions permettant de confronter les chiffres et les choix budgétaires ? Le rejet sans examen au fond était-il véritablement la seule issue possible ?

Cette exigence de transparence doit-elle conduire à bloquer l'ensemble d'un texte budgétaire sans proposer une alternative clairement chiffrée ?



Les répercussions directes sur le quotidien des citoyens



Ce blocage entraîne des conséquences pour les ménages qui attendent des réponses concrètes à leurs difficultés quotidiennes. Qu'en est-il des populations modestes concernées par les bourses de sécurité familiale ?

Quelles conséquences le rejet de la LFR 2026 pourrait-il avoir sur les dépenses sociales, les investissements publics et les engagements de l'État ?

Les députés ont-ils suffisamment expliqué aux citoyens les effets attendus de leur décision ?

Et le gouvernement a-t-il apporté toutes les garanties nécessaires sur la protection des dépenses prioritaires ?

Le ministère des Finances soutient avoir transmis des réponses et des pièces justificatives à la commission, tandis que les députés de Pastef estiment que les informations communiquées restent insuffisantes. Qui dit vrai ?



Un choix d'ordre budgétaire ou un calcul politique ?



Cette crise survient dans un contexte de recomposition des rapports entre l'Exécutif, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko après le départ de ce dernier de la Primature. Le rejet de la LFR 2026 est-il exclusivement motivé par des considérations budgétaires ?

Traduit-il une défiance durable envers le gouvernement ?

Ou révèle-t-il un bras de fer politique dont les conséquences dépassent largement le cadre de la loi de finances rectificative ?