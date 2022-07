Monument de la Renaissance: de l’œuvre polémique à l’attraction touristique majeure

Commençons par localiser la statue : elle est située en bordure du village traditionnel de Ouakam sur la colline des Mamelles, à l’ouest de Dakar. Cette gigantesque statue de bronze et de béton représente une famille africaine avec un père, une mère et leur enfant fixant un horizon lointain, probablement l’Amérique où avaient été déportés des millions d’esclaves africains il y a plusieurs siècles. Elle avait été réalisée à l’initiative de Me Abdoulaye Wade, un ancien président de la République connu pour ses

idées panafricanistes.



L’œuvre a été réalisée sur huit ans de 2002 à 2012 avec deux ans pour la construction proprement dite qui a été le fait d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers nord-coréens. On attribue les plans de la statue à l’architecte casamançais

Pierre Goudiaby Atepa. Par cette statue, le président Abdoulaye Wade avait voulu re-

présenter « une famille sortant des entrailles de la terre pour aller vers la lumière ». Pales entrailles, il faisait référence à l’esclavage, aux guerres que l’Afrique a subies et à

la colonisation. Chaque personne de la famille a aussi une signification : le père représente la force familiale, la mère l’enracinement tandis que le doigt de l’enfant pointe vers le futur.



La statue a été inaugurée le 4 avril 2010, date du cinquantième anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Ce jour représente la libération du peuple sénégalais de la domination française. A travers un discours mémorable, le président Abdoulaye Wade

avait expliqué en présence de plusieurs de ses pairs africains, la signification de cette

statue qu’il avait dédiée non seulement aux Sénégalais mais aussi à tous les Africains.



Le visiteur qui arrive au pied de la statue a la possibilité de découvrir le musée dédié

à la construction du monument mais aussi une exposition de différents artistes. Ce pour un tarif de 1000 francs CFA soit un peu moins de deux euro. Le gigantesque bâti-

ment est bâti sur trois étages :accessibles au public. Au rez-de-chaussée figurent des panneaux retraçant la construction du monument mais aussi évoquant les figures de célèbres combattants noirs qui ont marqué l’histoire comme Rosa Park ou Martin Luther King.



Au premier étage, le jour de notre visite, se trouvait l’exposition de l’artiste Djibril Goudiaby intitulée Mémoire. Il souhaite représenter la diversité culturelle mais aussi la mémoire africaine. Plusieurs sculptures sont mises en scène comme un berger peuhl ou un lutteur sénégalais. Un personnage retient particulièrement l’attention : L’homme

du futur. Cet homme représente, pour l’artiste, une victime de l’évolution. À travers

lui, l’artiste veut nous mettre en garde les Africains sur le danger des évolutions qui

pourraient les amener à se perdre.



Le deuxième étage abrite un salon où l’ancien président Abdoulaye Wade a reçu les nombreuses délégations de pays africains lors de l’inauguration. De plus, différents cadeaux offerts au Sénégal à cette occasion reposent dans cette salle comme une natte de la Mauritanie, une échelle du Ghana et bien d’autres présents. De l’autre côté, les visiteurs peuvent admirer une salle du trône venue d’Angola. Un peu plus loin, il est possible de profiter d’une exposition avec des tableaux qui représentent les quatre présidents sénégalais qui se sont succédé au pouvoir à savoir Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade puis celui en fonction, Macky Sall.



Des Afro-Américains connus sont aussi représentés tel que Barack Obama et Martin Luther King. Le tableau le plus émouvant montre la porte de Gorée, un point important de la traite négrière survenue au XIXe siècle. Enfin, un tableau représentant l’Afrique comme berceau de l’humanité est laissé à l’interprétation du visiteur. Pour 2000 francs CFA de plus, il est possible de monter au quinzième étage afin d’avoir une vue panoramique sur Dakar.



Controverse

Il faut tout de même préciser que la construction de ce monument avait suscité une vive polémique à l’époque, d’aucuns soutenant que l’œuvre relevait du paganisme et que l’Islam bannissait les statues. D’autres encore avaient pointé le coût « exorbitant » du monument. De plus, les tenues portées par les personnages avaient été jugées indécentes. Le choix de la Corée du Nord comme maîtresse d’œuvre a été

mal perçue, mais aussi le budget dépensé pour ce monument. La construction a coûté

douze milliards de francs CFA. Alors que la population ne mange pas toujours à sa faim,

des manifestations ont eu lieu pour dénoncer cette hypocrisie de la part de l’État.



En somme, si vous venez en visite au Sénégal, c’est définitivement l’une des attractions que nous vous conseillons de découvrir. Non seulement le Monument de la Renaissance africaine fait partie du patrimoine culturel du Sénégal mais aussi il permet de mettre en lumière l’Afrique et la faire rayonner dans le monde entier.



Le Témoin