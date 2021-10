Morcellement parcelles de la place du marché aux poissons de Thiès: les acteurs de la pêche dans tous leurs états

Hier lundi, pendant l’assemblée générale pour élire son coordonnateur régional à Thiès, la Caps a dénoncé « le morcellement en parcelles à usage d’habitation », du site de 5 hectares qui doit abriter le premier marché aux poissons moderne de la ville de Thiès.



Ibrahima Diop, coordonnateur régional à Thiès de la Coalition des acteurs de la pêche du Sénégal (Caps), s’est lui aussi dit choqué qu’un autre projet dit « Extension de la Zac », soit prévu sur le site retenu pour abriter le marché.



D’après le journal « Le Quotidien », qui a rapporté les faits, M. Diop a indiqué que la ville rencontre beaucoup de problèmes. « Le marché aux poissons sis à Diassap est très sale. Et cela peut occasionner des conséquences sanitaires et environnementales désastreuses avec le déversement des eaux usées et l’odeur nauséabonde qui s’en dégage », a-t-il dénoncé.



Selon le coordonnateur régional, « le marché aux poissons de Thiès est une bombe écologique et environnementale, vu l’insalubrité et l’insécurité qui y règne ». Par ailleurs, les clients fuient le marché au profit des poissonneries qui prolifèrent dans la région.



Sidéré par la situation, Ibrahima Diop a affirmé ne pas comprendre pourquoi toutes les requêtes formulées par les mareyeurs soient restées sans suite. De son côté, Ibrahima Thiam a soutenu qu’ils ont fait « à maintes reprises, des démarches administratives auprès des autorités étatiques pour que Thiès puissent disposer, comme les autres villes, d’un marché aux poissons digne de ce nom, avec des infrastructures comme des chambres froides, d’usines de conservation des produits halieutiques… Malheureusement, l’Etat n’a pas toujours réagi », a-t-il pesté.



Ainsi, il a interpellé le Président Macky Sall à œuvrer pour la réalisation de cette infrastructure.