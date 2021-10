Mort 10 migrants clandestins : 8 ans de prison requis contre les convoyeurs

Le parquet de l’immigration a requis hier dimanche au tribunal de Las Palmas une peine de 8 ans de prison pour deux capitaines de pirogues retrouvée à la dérivée à 800 kilomètres d’El Hierro en février 2020. Un voyage qui a coûté la vie à 10 personnes parmi ses occupants. Les deux prévenus, Ousmane S. et Serigne BD originaires respectivement de Guinée Conakry et du Sénégal ont reconnu devant le tribunal être les capitaines de la pirogue ainsi que l’un des défunts.



Initialement, les deux passeurs risquaient la peine de 18 ans de prison dont 8 ans pour crime contre les droits des citoyens étrangers et 10 ans pour homicides imprudents. Des peines attribuées par la procureure de l’immigration de Las Palmas, Teseida Garcià. Cette dernière a diminué leur peine parce qu’elle croit qu’Ousmane S. et Serigne BD tentaient eux aussi d’immigrer en Europe. Par ailleurs, il n’y avait pas de preuves concordantes pour les accuser de quatre des homicides et pour avoir entrepris un voyage depuis Dakhla au Sahara dans des conditions « totalement précaires » pour rejoindre l’Espagne.



Les 18 survivants de la pirogue ont été secourus après 14 jours de navigation à 800 kilomètres d’El Hierro. Le troisième capitaine est décédé quelques jours après avoir embarqué à bord du navire ainsi qu’une femme qui était en mauvais état, mais qui a fini par rendre l’âme. Des décès qui sont dus selon « Les Échos », par la malnutrition, la déshydrations des corps et les conditions difficiles du voyage.