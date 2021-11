Mort d’Émiliano Salah: l’organisateur du vol condamné à 18 mois de prison

David Henderson, l'homme d'affaires qui a organisé le vol d'Emiliano Sala en direction de Cardiff en janvier 2019, a été condamné ce vendredi par la justice britannique à 18 mois de prison. Jugé en octobre dernier pour imprudence ou négligence susceptible d'avoir mis en danger l'avion, cet intermédiaire risquait initialement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.



Emiliano Sala avait perdu la vie le 21 janvier 2019, après s'être écrasé en avion lors d'un vol privé. A l'issue de près de deux semaines de procès en octobre, David Henderson, 67 ans, avait été reconnu coupable pour des imprudences qui ont mis en danger un appareil. Il avait, par ailleurs, plaidé coupable de transport d'un passager sans autorisation valide.



Intermédiaire de ce vol, David Henderson devait initialement piloter le Piper PA-46 Malibu, qui s’est écrasé dans la Manche. Mais occupé, l’homme d’affaires avait finalement laissé David Ibbotson aux commandes de l'appareil. Ce dernier ne présentait pas la licence de pilote commercial et n’avait pas les compétences non plus pour voler de nuit.