Mort d'un étudiant à Ndiaganiao : un couple violement lynché par un groupe de jeunes l'accusant d'anthropophagie

Le drame survenu au village de Thiandène, dans la commune de Ndiaganiao, continue de faire des remous. Quinze (15) jeunes du village risquent deux ans de prison ferme pour des faits de "violences, destructions de biens, outrage à agents et accusation infondée d’anthropophagie."



D'après L'Observateur, tout est parti du décès, le 8 avril dernier, de Saliou Ndong, étudiant en deuxième année d’Histoire et de Géographie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), victime d’une longue maladie selon ses proches. Alors que les parents du défunt, Waly Ndong et son épouse Khadioum Sarr, tentaient de faire leur deuil, un groupe de jeunes du village les a violemment pris à partie, les accusant d’avoir « mangé » leur propre fils.



Le couple, violemment lynché, a vu son domicile saccagé, ses biens pillés. Les jeunes manifestants, armés de pierres, ont même tenté d’empêcher l’inhumation du défunt, raconte le journal. Alertée, la Brigade de gendarmerie de Ndiaganiao est intervenue pour tenter de rétablir l’ordre. Mais la situation a rapidement dégénéré. Un gendarme connu sous le nom de A. Kane, a eu le crâne fracturé, et un véhicule de service a été détruit.



Il a fallu le renfort de l’Escadron de surveillance et d’intervention de Sandiara pour maîtriser les assaillants. Quinze (15) d’entre eux ont été arrêtés, tandis que neuf (9) autres, identifiés par la mère du défunt, sont toujours en fuite. Mardi dernier, les prévenus ont comparu devant le tribunal de grande instance de Mbour. La plupart ont nié les faits, mais Khadioum Sarr, encore marquée par l’agression, les a formellement désignés. Elle a notamment pointé du doigt un certain Pape Dieng, présenté comme l’instigateur de cette vindicte populaire, actuellement en cavale.



Le procureur, qualifiant les faits de « d’une extrême gravité », a requis une peine de deux (2) ans de prison ferme contre les mis en cause. Le verdict est attendu le mardi 29 avril.