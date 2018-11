Mort de Bernardo Bertolucci, "le dernier maestro" du cinéma italien

Le cinéma italien a perdu son "ultimo maestro", son dernier géant. Le réalisateur Bernardo Bertolucci est mort, lundi 26 novembre, à Rome des suites d’une longue maladie, ont annoncé les médias italiens ainsi que son attachée de presse.

"Le seigneur de toutes les fresques et de toutes les frasques"

Il est l'un des rares réalisateurs italiens à avoir beaucoup tourné à l'étranger. Ses films "Le Dernier Tango à Paris", "Un thé au Sahara", "Little Buddha" et "Beauté volée" ont fait sa notoriété dans le monde entier, mais c'est "Le Dernier Empereur", tourné en 1987, qui vaudra à Bernardo Bertolucci neuf Oscars, dont celui du meilleur réalisateur.