L'ancien président français Jacques Chirac est mort ce matin à l'âge de 86 ans. On le surnommait parfois Chirac l’Africain, un surnom qui colle au souvenir de l'ancien président tant il a marqué les relations entre Paris et le continent comme l’attestent ses réactions de dirigeants africains.



Sur l’antenne de RFI, le premier à avoir réagi à la mort de Jacques Chirac sur le continent, c’est Denis Sassou-Nguesso. Le président du Congo-Brazzaville dans une interview exclusive évoque sa tristesse : « Je suis vraiment bouleversé par la nouvelle et je dois aussi dire que Jacques Chirac, c’était un ami personnel, un ami du Congo et de l’Afrique. Je garderai le souvenir de lui de ma visite d’Etat à Paris en pleine cohabitation Mitterrand-Chirac. Et j’ai pu voir à cette occasion-là que c’était une forte personnalité. » J’ai pu voir comment il défendait ses opinions avec fermeté et autorité.



Henri Konan Bédié, le Président de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, Henri Konan Bédié a fait part de sa « tristesse » à l'annonce de la disparition d'un « grand homme d’État ». « Je me souviens que le président Chirac m’a sauvé la vie après le complot qui a abouti au coup d’État militaire en 1999, a-t-il déclaré.



Le premier en Côte d’Ivoire qui développe encore ses effets négatifs. Ses effets négatifs et déstabilisants sur la vie politique en Côte d’Ivoire. Il meurt un modèle de courage, de lucidité, de persévérance en dépit d’échecs répétés. » Autre tristesse en RDC, celle de André-Alain Atundu. Il était l'un des responsables du renseignement sous le maréchal Mobutu. Aujourd'hui, il est l'un des porte-paroles de la majorité parlementaire, la coalition pro-Kabila. Il se souvient de Jacques Chirac, l'ami du Zaïre : « Je garde le souvenir d’un ami du président Mobutu, d’un ami de la République du Zaïre, d’un ami de l’Afrique et, enfin, un bon vivant. Tout le monde connaît la belle fourchette de Chirac, c’est sous ces aspects-là que je l’ai connu. Quand j’assistais parfois ses rencontres avec le président, il y avait beaucoup de familiarité, de convivialité. C’était un homme d’une joie communicative, il avait la joie de vivre, il savait communiquer sa passion pour le Congo, pour le Zaïre à l’époque. Il ne cachait pas son amitié pour le président Mobutu. Je crois que c’était un vrai ami qui soutenait le président Mobutu. Il savait en quelle circonstance donner conseil, il ne donnait pas conseil à travers les internet comme certains aujourd’hui. »



Le roi du Maroc Mohammed VI a salué la mémoire d'un « grand homme d'Etat » qu'il a connu enfant. « Le Maroc gardera précieusement le souvenir d'un grand ami qui a activement contribué à la consolidation des relations d'amitié entre nos deux peuples en les érigeant en un partenariat d'exception », a-t-il écrit dans un message de condoléances.