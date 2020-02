Mort de Kizito Mihigo au Rwanda: HRW demande une enquête «indépendante»

Dans un communiqué publié jeudi 20 février, Human Rights Watch émet des doutes sur la version des faits de la police rwandaise.



L'ONG demande également que justice soit rendue à l'artiste et réclame une enquête indépendante, comme nous l'explique Lewis Mudge, directeur de Human Rights Watch pour l'Afrique centrale, joint au téléphone.



« On continue à réclamer au gouvernement rwandais de lancer une enquête indépendante, crédible, avec un soutien international, si c’est possible.»



Des morts suspectes



La disparition de Kizito n'est pas un cas isolé au Rwanda, nous rappelle Lewis Mudge. « Ce n’est pas la première fois, au Rwanda dans les années récentes, qu’il y a des cas comme celui de Kizito. Au Rwanda, les gens qui sont considérés [comme] sensibles, considérés avoir des aspects politiques, curieusement, ils trouvent la mort dans des circonstances très bizarres. Soit, ils se sont suicidés en prison, soit ils sont tués, ou ils se sont échappés de la prison et il n’y a pas de suite.



Mais avec le cas de Kizito, on a demandé un peu plus, parce que c’est un cas très symbolique au Rwanda, vu qu’il était très lié avec les politiques au Rwanda. Je pense qu’il est nécessaire d’avoir une enquête crédible ».