Mort de Mame Mbaye Ndiaye : HSF demande à l’Etat de se constituer partie civile

Boubacar Sèye enjoint l’Etat à se constituer partie civile dans l’affaire de la mort en Espagne du ressortissant sénégalais Mame Mbaye Ndiaye. Pour le président de l’ONG Horizon sans frontières, l’Etat qui a échoué dans sa politique gérer cette question, ne fait pas assez pour garantir leur sécurité.



«Vu que la recrudescence, la fréquence et la récurrence de ces drames, on peut sans risque de se tromper parler de crimes en série sur les Sénégalais de l’extérieur », a déclaré M. Sèye à nos confrères de Sud Fm.



Avant de rappeler que Mame Mbaye Ndiaye a été en Espagne pendant 14 ans en situation irrégulière. Ce qui lui fait dire que «l’Etat du Sénégal aurait pu s’inspirer des pays comme la Chine en matière d’intégration, ne serait-ce que pour régler les problèmes liés à ce facteur. Malheureusement, tel n’est pas le cas».



M. Sèye de marteler : «Ces drames se répètent et jusque-là, nous n’avons pas vu l’Etat du Sénégal se constituer en partie civile ne serait-ce que pour demander que la lumière soit faite».



M. Sèye de conclure : «Il y a des failles dans ce dossier, des insuffisances. Ce dont ont besoin les sénégalais de l’extérieur en ces contextes chauds, c’est la protection, surtout en ces temps de discours populistes en Europe.».