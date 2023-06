Mort de Nahël à Nanterre: l’ONU interpelle la France sur le racisme au sein de ses FDS

Une jeune français du non de Nahël a été abattu lundi par un policier dans la banlieue parisienne lors de son interpellation. Ce drame est à l’origine de violentes émeutes ces derniers jours dans plusieurs villes de France.



Les Nations Unies ont interpellé ce vendredi l’Etat Français sur le racisme au sein de ses Forces de défense et de sécurité.



Selon l’Agence France Presse, l'ONU a demandé à la France de se pencher "sérieusement" sur les "profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale" au sein des forces de l'ordre.



Le Pm envisage l’Etat d’urgence, Macron interrompt son voyage international

"Toutes les hypothèses", dont l'instauration de l'état d'urgence, sont envisagées par l'exécutif pour "le retour de l'ordre républicain", a déclaré Elisabeth Borne depuis le commissariat d'Evry-Courcouronnes (Essonne), après une 3e nuit d'émeutes.



Emmanuel Macron a quitté le sommet de l'Union européenne à Bruxelles avant sa fin et, fait très rare, annulé sa conférence de presse finale pour rentrer à Paris présider une réunion de crise sur les émeutes en France, rapporte l’AFP.