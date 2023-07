Mort de Nahel: le policier auteur du tir maintenu en détention provisoire

Le policier, auteur du tir qui a tué Nahel, avait fait appel de son placement en détention provisoire.



Le policier, auteur du tir qui a tué Nahel lors d'un contrôle routier le 27 juin à Nanterre, reste en détention provisoire, a décidé la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Versailles ce jeudi matin à l'issue d'une audience.



L'homme de 38 ans, mis en examen pour "homicide volontaire", avait été placé en garde à vue, le 29 juin, avant d'être incarcéré le même jour à la prison de la Santé, à Paris. Ce jeudi matin, il est apparu en visioconférence, depuis sa cellule, à l'audience qui devait statuer sur son maintien ou non en détention provisoire.



"Moins en sécurité en détention"



Vêtu d'un sweat bleu, les mains croisées sur un bureau placé devant lui, le brigadier, qui avait fait appel de son maintien en détention, s'est exprimé clairement et calmement.



Après un débat sur la publicité de l'audience, la chambre a finalement suivi les réquisitions du parquet et a ordonné un huis clos. "C'est quelqu'un qui toute sa vie a fait respecter la loi. Il ne va pas la violer demain", a réagi son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, présent dans la salle, qui réclamait son placement sous bracelet électronique.



"Je pense qu'il est moins en sécurité en détention qu'il ne le serait libre sur l'espace public et sous protection policière", a ajouté l'avocat.



"C'est un tsunami dans sa vie (...) il est encore dans la sidération", a expliqué Me Laurent-Franck Liénard, estimant que "cette nouvelle est cauchemardesque pour lui". "Il va continuer à se battre, mais est-ce qu'il en aura encore l'énergie? Est-ce qu'il aura encore envie de se battre?", a-t-il poursuivi.