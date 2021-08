Mort de Samba Sarr : Ce que révèle l’autopsie

Les résultats de l’autopsie sur le décès brutal de l’acteur sportif Samba Sarr sont connus. Le document parcouru par le journal Walfadjri révèle un décès par défaillance cardio-respiratoire. L’autopsie a été réalisée au niveau de l’hôpital Idrissa Pouye (Ex Hôpital général de Grand Yoff (Hoggy)). Elle fait état d’un «décès par défaillance cardio-respiratoire sur un état de cardiopathie ischémique compliquée d’infarctus et dans un contexte de tension émotionnelle rapporté».



Le document médical fait état également d’une absence de lésion traumatique externe-congestion des viscères. Il y a une présence de plusieurs foyers d’embolie pulmonaire bilatérale.



A rappeler que c’est suite à la visite mouvementée de Augustin Senghor à Pikine samedi que Samba Sarr a piqué une crise avant de rendre l’âme. Samba Sarr était opposé à la candidature de Augustin Senghor qui rendait visite aux responsables du mouvement «Navetane». Il a été bloqué devant la porte du complexe culturel Léopold Sédar Senghor où se tenait la rencontre. Éconduit, Samba Sarr a eu des empoignades avec un jeune proche du président de l’Odcav de Pikine, souteneur de Augustin Senghor.



Et les jeunes hostiles à Augustin Senghor ont jeté des pierres au siège de l’Odcav de Pikine avant de le saccager. Augustin Senghor a été par la suite exfiltré face à la furie des jeunes. Samba Sarr qui a piqué un malaise s’est rendu au centre de santé Baye Talla Diop dit «Dominique» où il a rendu l’âme.