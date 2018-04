Mort de l'humoriste et chansonnier français Patrick Font

L'humoriste et chansonnier Patrick Font est mort vendredi matin à l'âge de 77 ans à l'hôpital de Chambéry, des suites d'une longue maladie du foie, a-t-on appris auprès de son ami de scène, l'homme de théâtre Daniel Gros. Patrick Font s'était fait connaître en formant un duo avec Philippe Val de 1970 à 1995, et avait été chroniqueur pour Charlie Hebdo ou l'émission de radio «Rien à cirer». Il avait ensuite vu sa carrière stoppée par une condamnation pour attouchement sur mineurs et quatre années de prison (1996-2000).



RFI