Mort du footballeur Cheikh Touré au Ghana : "Il m'avait contacté via Tik-Tok et...", révèle le coach de NGB Niarry Tally (Vidéo))

Mort du footballeur Cheikh Touré au Ghana : "Il m'avait contacté via Tik-Tok et...", révèle le coach de NGB Niarry Tally

L'émotion est profonde au Sénégal après le décès du jeune footballeur Cheikh Touré au Ghana, où il aurait été victime d'un réseau de faux recruteurs. Cette tragédie met en lumière les dangers auxquels sont confrontés de nombreux jeunes athlètes africains, avides de réussite sportive. Alors que les autorités sénégalaises et ghanéennes mènent une enquête pour élucider les circonstances exactes de sa mort, une équipe de PressAfrik s'est rendue ce mardi au terrain de Niarry Tally, à la Biscuiterie (Dakar), pour recueillir les réactions des acteurs du milieu.



Khalifa Aboubacar Seck, fondateur de KAS Keeper et coach au club NGB Niarry Tally, a révélé que le défunt l'avait contacté peu avant son départ : "Il m'avait contacté via Tik-Tok mais n'a plus donné signe de vie", a-t-il confié. Le coach et formateur a profité de l'occasion pour lancer un sévère avertissement contre les individus mal intentionnés qui exploitent les rêves des jeunes footballeurs : "Il faut faire attention aux faux agents. Ils t'amènent en voyage et demandent toujours des rançons. Un mineur ne doit jamais voyager seul."



M. Seck a également conseillé aux jeunes joueurs de faire preuve de plus de patience : "Les jeunes joueurs sont un peu pressés. Il faut qu'ils soient plus patients", a-t-il souligné, rappelant l'importance de suivre les voies officielles pour toute perspective de carrière à l'étranger. Regardez!



Samba Cor Faye (stagiaire) et Youssou Thiandoum

