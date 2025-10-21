Mort du footballeur Cheikh Touré au Ghana : l'homme qui a déposé son corps sans vie à la morgue identifié

Du nouveau dans l'enquête ouverte sur la mort du jeune footballeur sénégalais, Cheikh Touré, survenue dans des circonstances non encore élucidées au Ghana. Le principal suspect, un certain "Issah", est dans le viseur des enquêteurs. Il serait l'homme qui a déposé le corps sans vie de Cheikh à la morgue d'un l'hôpital de la région d'Ashanti, à près de 250 kilomètres d'Accra.



Selon un communiqué officiel du Département des enquêtes criminelles de la région d'Ashanti, le corps du jeune sénégalais a été déposé à la morgue le jeudi 16 octobre 2025 à l'hôpital Ebenezer de Tafo, à Kumasi, par un individu qui s'était présenté comme son frère.



Les premiers constats ont révélé que Cheikh Touré était déjà décédé au moment où Issah l'a amené à l'hôpital. Le corps présentait de multiples blessures abdominales. Au moment des faits, rapporte L'Observateur, Issah avait déclaré au personnel médical que la victime avait été impliquée dans un accident, sans préciser la nature ni les circonstances.





