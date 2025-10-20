Mort suspecte du footballeur sénégalais Cheikh Touré à Kumasi : la police ghanéenne ouvre une enquête

La police ghanéenne a ouvert une enquête sur la mort jugée « non naturelle » du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré, âgé de 20 ans, décédé dans des circonstances encore floues à Kumasi, dans la région d’Ashanti (Ghana). Selon le communiqué officiel publié ce lundi 20 octobre, par l’unité régionale des affaires publiques de la police, « le Département régional des investigations criminelles d’Ashanti a commencé des investigations sur les circonstances entourant le décès du ressortissant sénégalais ».



D’après les premiers éléments de l’enquête, « le corps du jeune homme a été déposé à la morgue Ebenezer de Tafo, Kumasi par un individu identifié sous le nom d’Issah, qui s’est présenté comme étant le frère du défunt ». Les vérifications menées au niveau de l’hôpital public de Manhyia ont révélé qu’Issah avait auparavant conduit Cheikh Touré le 16 octobre à l’hôpital « dans un état critique, présentant plusieurs blessures abdominales », tout en affirmant que la victime « avait été impliquée dans un accident ».



Cependant, les registres hospitaliers consultés par la police contredisent cette version. « Les dossiers médicaux indiquent que la victime a été amenée sans vie », précise le document parvenu à PressAfrik. Ces incohérences ont conduit les enquêteurs à considérer le décès comme suspect et à ouvrir une enquête pour déterminer les causes exactes de la mort.



La police de Kumasi assure que « tous les efforts sont déployés pour mener une enquête approfondie et identifier les circonstances exactes du drame. » Elle invite par ailleurs toute personne disposant d’informations utiles à contacter le Département régional des investigations criminelles (C.I.D.) de Kumasi.