Mort suspecte du jeune footballeur Cheikh Touré au Ghana : ADHA exige vérité et justice

L’ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a réagi avec indignation à la mort tragique du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré retrouvé sans vie à Kumasi (Ghana). Dans un communiqué publié ce mardi, l’ADHA dit avoir appris cette nouvelle « avec consternation et une profonde tristesse ».



L’ONG dénonce « l’existence de réseaux criminels qui exploitent les rêves des jeunes sportifs africains en quête d’opportunités à l’étranger. » Elle rappelle que « la protection des jeunes talents doit être une priorité nationale et non laissée à des logiques de marché ou de tractations douteuses et non vérifiées ». ADHA alerte également sur la prolifération des « fausses détections », des « faux essais à l’étranger » et des « agents non accrédités », qu’elle qualifie de « menace grave pour la jeunesse sénégalaise ».



L’organisation de défense des droits humains interpelle les autorités compétentes, notamment le ministère des Sports, la Fédération sénégalaise de football, le consulat et l’ambassade du Sénégal au Ghana sur leur responsabilité dans la prévention, le contrôle et la sanction de ces pratiques.



Face à cette situation, l’ADHA formule plusieurs exigences concrètes. Elle appelle à « une enquête immédiate, impartiale et pleinement transparente sur les circonstances exactes du décès de Cheikh Touré », menée en coordination avec les autorités ghanéennes. L’organisation propose aussi la création d’un registre national ou d’un dispositif de vérification des offres de recrutement sportif à l’étranger, pour mieux encadrer la migration des jeunes talents.



Enfin, l’ADHA plaide pour le renforcement des campagnes de sensibilisationauprès des familles, académies et clubs de base, afin d’informer sur les risques liés aux faux agents et aux déplacements non officiels. Elle invite le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui des Affaires étrangères à œuvrer ensemble pour instaurer un cadre légal de protection des jeunes sportifs.



Pour l’ADHA, ce drame ne doit pas rester sans suite. « Il est inconcevable qu’un espoir sénégalais perde la vie en poursuivant un rêve légitime », souligne le communiqué. L’organisation y voit « un appel à la vigilance collective et à des réformes profondes » pour encadrer le déplacement de tout Sénégalais à l’étranger et éviter que d’autres jeunes ne subissent le même sort.