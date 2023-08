Moscou dit avoir détruit un navire de reconnaissance ukrainien en mer Noire

La Russie affirme avoir "détruit" un navire de reconnaissance ukrainien en mer Noire

Moscou a annoncé avoir "détruit" un navire de reconnaissance de l'armée ukrainienne en mer Noire, lieu où les attaques, tant russes qu'ukrainiennes, se sont multipliées depuis le retrait de Moscou en juillet d'un important accord céréalier.



"Cette nuit, l'équipage d'un Su-30 cm (un avion de combat, NDLR) de l'aviation navale de la Flotte de la mer Noire a détruit un navire de reconnaissance des forces armées ukrainiennes dans la zone d'installations russes de production de gaz dans la mer Noire", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Sans fournir plus de détails sur cet incident.



La Russie abat deux drones dans la région de Moscou

La Russie a abattu deux drones d'attaque dans la région de Moscou, a annoncé le maire de la capitale russe, où se multiplient les incidents de ce type ces dernières semaines. "La défense aérienne a abattu deux drones d'attaque. Un dans la zone de Krasnogorsk, l'autre dans la zone de Tchastsy", a indiqué Sergueï Sobianine sur Telegram, ajoutant que les services compétents se trouvaient sur les lieux.



L'essentiel du 21 août

L'Ukraine a repris en une semaine 3 km² aux forces russes près de Bakhmout, dans l'est occupé du pays, tandis que sur le front sud, il n'y a pas eu de "changement significatif", a indiqué Ganna Maliar, une vice-ministre ukrainienne de la Défense.



La Grèce participera à la formation des pilotes de l'armée de l'air ukrainienne aux avions F-16, a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.



Les États-Unis ont approuvé un immense contrat d'armement, qui inclut la vente de 96 hélicoptères d'attaque Apache, à la Pologne, allié de Washington et soutien majeur de l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie.