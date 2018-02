Mouhammad Faye : « Nous devons gagner l’AfroBasket »

Un match de la phase de groupes du FIBA AfroBasket 2017 à Dakar



« Tout joueur ou pays adorerait disputer une Coupe du Monde. C’est la plus grande compétition et la meilleure vitrine, » affirme l’ailier-fort de 2.06m.



Le Sénégal débutera sa campagne qualificative à la fin du mois au Mozambique dans le cadre du Groupe D des Éliminatoires. Il retrouvera la République centrafricaine le 23 février, la Côte d’Ivoire le lendemain et enfin l’hôte le 25 février.



« Nous savons que nous aurons affaire à de très bonnes équipes. Nous sommes également conscients du potentiel de la nôtre. Nous y allons avec l’ambition de gagner les trois matches. Ce ne sera pas facile, mais nous en avons les moyens et nous pensons y arriver, » indique Faye.



“JOUER DEVANT LA FAMILLE, LES AMIS ET LE PEUPLE SÉNÉGALAIS, C’EST GÉNIAL. CELA TE DONNE UN SURPLUS D’ÉNERGIE, DE SOUTIEN ET D’AMOUR.” – Faye



Faye, qui évolue dans le club grec de Promitheas Patras, prétend que c’est seulement en soignant les détails que son équipe nationale gagnera ses matches au Mozambique.



« Dans ce genre de rencontres, c’est en général l’équipe qui en veut et qui se bat le plus qui gagne, parce que personne n’a beaucoup de temps pour se préparer. Nous allons au-devant de matches très durs à Maputo, » souligne-t-il.



Faye ne veut pas trop se projeter dans le futur, mais il dit que l’équipe est très enthousiaste à l’idée d’accueillir la seconde manche du groupe en juin-juillet 2018 au Sénégal.