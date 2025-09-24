Moussa Diakhaté nommé Commissaire de l’IDA Infinity Circle

L’Initiative pour le Développement de l’Afrique (IDA), organisation disposant d’un statut spécial auprès de l’ECOSOC des Nations unies, a annoncé la nomination officielle de M. Moussa Diakhaté en qualité de Commissaire IDA dans le cadre du programme IDA Infinity Africa Circle.Dans ce rôle, il travaillera aux côtés de M. Mbacke Diop, Haut-Commissaire de l’IDA Infinity Circle. Ce programme incarne « un cercle prestigieux de visionnaires internationaux, de leaders moraux, d’innovateurs discrets et de philanthropes engagés », souligne le communiqué paevenu à PressAfrik. Sa mission est de contribuer à bâtir les fondations d’un progrès durable pour l’Afrique, au bénéfice des générations présentes et futures.Selon l’IDA, le parcours et les valeurs de M. Diakhaté font de lui « une personnalité dont l’action est en parfaite adéquation avec la vocation du cercle ». En tant que Commissaire, il sera chargé d’incarner et de promouvoir la vision de l’IDA, de soutenir des projets à fort impact stratégique et de représenter l’organisation auprès des communautés et instances influentes du continent.« Nous nous réjouissons de marcher à vos côtés dans cette entreprise infinie de transformation et d’espérance pour l’Afrique », ont écrit Andrea Giannetto, président de l’IDA, et Mbacke Diop, Haut-Commissaire de l’IDA Infinity Circle, en félicitant M. Diakhaté pour cette distinction.La cérémonie de nomination a eu lieu à Dakar le 23 septembre 2025.