Moussa Konaté vers le Yeni Malatyaspor en Turquie

Après plusieurs jours de négociations, Dijon et le Yeni Malatyaspor sont tombés d'accord pour l'attaquant Moussa Konaté (28 ans), sous contrat jusqu'en juin 2023. L'ancien Amiénois pourrait être prêté (avec option d'achat) pour une saison au club turc. L'international sénégalais (32 capes/12 buts), qui dispose de plusieurs offres, dont le Pafos (Chypre) ou Al-Raed (Arabie Saoudite), a toujours donné sa préférence à la Turquie.



Tout n'est pas encore finalisé, mais le dossier avance bien, selon plusieurs sources concordantes. L'an passé, l'attaquant a disputé 27 rencontres, marqué 5 buts et délivré 1 passe décisive avec le club bourguignon. Après Didier Ndong et Mounir Chouiar, prêté jusqu'à la fin de la saison, Malatyaspor va donc accueillir un nouveau Dijonnais.