Moussa Tine annonce sa candidature à la mairie de Thiès

Le leader de l'Alliance démocratique Penco (opposition), Moussa Tine a annoncé dimanche sa candidature à la mairie de Thiès, une située à 70km de l'est de Dakar, lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm. Il va donc affronter Talla Sylla, l'actuel maire, lors de locales de mars 2021.



« J'entends particulier à l'élection à Thiès. Si je n'avais pas participé aux élections précédentes, c'est parce que je n'ai pas voulu gêner mes amis qui y étaient. Maintenant c'est le moment d'aller à Thiès. C'est à dire tout ce qu'on a pu glaner comme expérience en termes de gestion. Je pense qu'il est temps que j'apporte ma pierre à l'édifice », a dit M. Taye.



Ce proche de Khalifa Sall a précisé qu'il n'ira pas pour compétir, mais il y va pour participer, car considérant qu'il est possible d'avoir l'ambition de faire de Thiès, une ville vert. « Elle est déjà verte par ses nombreux arbres et le boisement qu'il y a sur place. Je pense qu'il y a aujourd'hui la possibilité de renforcer Thiès en tant que ville verte, mais aussi de mener des politiques ».



A la question de savoir s'il sera candidat, il répond : « Je ferai la bataille de Thiès. J'en ai la ferme volonté. J'en ai aussi l'ambition ». Moussa Tine entend « mener des discussions avec Idrissa Seck pour voir dans quelle mesure ils peuvent ensemble créer une synergie au service des Thiéssois ».