Moussa Wagué : «Je suis fin prêt à honorer dignement ma sélection »

L’arrière droit des «Lions », Moussa Wagué qui fait partie des neuf (9) joueurs qui étaient présents lors de la deuxième séance d’entrainement de l’équipe nationale à Saly a évoqué sa forme et son état d'esprit avant le mondial.



«Je suis fin prêt à honorer dignement ma sélection et aujourd’hui nous avons fait un petit galop pour réveiller les muscles en attendant que le groupe soit complet pour pouvoir accélérer les choses sérieuses », a-t-il indiqué à la fin de la séance d’entrainement.



Le joueur est motivé et compte se donner à fond : «Je ferai tout pour ne pas décevoir le coach et le peuple sénégalais. Certes la saison a été longue, mais quand tu viens pour défendre les couleurs de ton pays tu ne vas pas sentir la fatigue et je me sens très bien, en excellente forme et j’ai hâte que le mondial débute ».



Concernant la poule H que le Sénégal partage avec la Pologne, la Colombie et le Japon, Moussa soutient que : «le mondial c’est le haut niveau il n’y a pas une petite nation et pour ce qui concerne notre poule, nous allons jouer match par match et nous respectons toutes les équipes malgré le fait que c’est une poule équilibrée où toutes les équipes se valent mais nous, notre objectif est de faire mieux qu’en 2002 car nous possédons un excellent groupe avec de très bons joueurs ».