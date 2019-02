Moustapha Cissé Lo: Me Moussa Diop "ne mérite pas le poste de directeur"

Moustapha Cissé Lo, député de la majorité présidentielle a condamné les propos déplacés sur l'autoroute "Ila Touba" de son camarade Me Moussa Diop, après la défaite électorale de Macky Sall dans la ville Sainte de Touba. Selon lui, ce dernier "ne mérite pas le poste de Directeur".



"Je condamne les propos de Me Moussa Diop, membre de l'Alliance pour la République (Apr, au pouvoir). Je pense qu'il ne mérite même pas le poste de Directeur ou autres. Des gens empruntent l'autoroute Ila Touba, pour aller jusqu'au Fouta ou au Mali. Si c'est à cause des résultats des élections qu'il s'attaque à la population de Touba, il a tord", soutient-il.



"S'il ne croit pas en Serigne Touba et qu'il n'est pas son disciple, qu'il laisse Touba. Il n'a pas le droit d'en parler. Le plus important est de savoir pour quoi certains n'ont pas voté pour Macky Sall et de trouver une solution à cela. Tout le monde a apprécié l'autoroute "Ila Touba" et nous remercions Macky Sall", a ajouté Cissé Lo.



Très déçu par la défaite de Macky Sall dans la ville sainte, Me Moussa Diop a émis l'envie d'enlever l'autoroute "Ila Touba" pour l’amener à Fouta, sa région natale. Ces propos ont été condamnés par bon nombre de Sénégalais, notamment la communauté Mouride, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal.