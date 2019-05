Moustapha Cissé Lo président de la République en cas d'empêchement de Macky (Expert)

Moustapha Cissé Lô sera président de la République du Sénégal, en cas de vacance du pouvoir par Macky Sall. C'est du moins l'avis du député Alioune Souaré.



"Au regard croisé des articles 28 et 41, c'est ahurissant de noter qu'à l'état des dispositions actuelles de la constitution, en cas d'empêchement ou de démission du président de la République, c'est Moustapha Cissé Lô, premier vice-président à l'Assemblée nationale qui va suppléer le Président Macky Sall", a déclaré le spécialiste des questions parlementaires dans un texte publié sur les Réseaux sociaux.



le remplaçant de Modou Diagne Fada au Parlement souligne que l’article 41 de la Constitution détermine les conditions de la suppléance présidentielle et désigne le président de l'Assemblée nationale comme le potentiel remplaçant. Aussi, précise-t-il, le président de l’Assemblée nationale est, lui aussi, suppléé par le vice-président de l'institution parlementaire en cas de carence.



"Or, indique-t-il, cette carence est déjà établie pour l'actuel président de l'Assemblée nationale (Moustapha Niasse, Ndlr), frappé par la limite d'âge prévue par l'article 28 de la constitution dont la fourchette (pour être élu président de la République) est à 35 ans au moins et à 75 ans au plus."