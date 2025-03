Moustapha Cissé Lô rejette son inclusion dans la nouvelle liste du SEN de l’APR

Moustapha Cissé Lô a catégoriquement rejeté son inclusion dans la nouvelle liste du Secrétariat Exécutif de l’Alliance (SEN) Pour la République (APR), rendue publique mardi dernier.L’ancien député et vice-président de l’Assemblée nationale affirme ne plus être membre du parti depuis son exclusion décidée par la commission de discipline.« J’ai été informé par des jeunes de l’APR de la région de Diourbel. Ils m’ont fait part que le président Macky Sall vous a mis dans une liste du sécréterait exécutif de son parti l’APR. Je pense que le président ne peut pas me mettre dans une liste sans me tenir informé de sa volonté de reprendre des activités politiques et de solliciter mon soutien ou ma collaboration », s’est expliqué l’ancien député et vice-président de l’Assemblée nationale.Exclu de l’APR depuis 2020, Moustapha Cissé Lo indique qu’il n’est plus actif sur le plan politique. « J’ai déjà dit aux Sénégalais que je ne suis plus actif sur le plan politique même si c’est avéré que c’est le président (Macky Sall) qui m’a inscrit. Je pense qu’il devait m’appeler pour m’informer et recueillir mes avis et mes suggestions », a insisté Cissé Lô.