Moustapha Cissé Lô traite Farba Ngom de "menteur" et met en garde Macky

Le président de la chambre de commerce de Diourbel a sévèrement taclé Farba Ngom. Moustapha Cissé Lô, connu pour ses sorties fracassantes a traité le député-maire de Agnam de menteur et de voleur.

«Je veux que ceux qui parlent, comme le griot Farba Ngom, me laissent tranquille. Il doit s’expliquer sur les accusations selon lesquelles il a des milliards de F Cfa alors qu’il n’a pas en sa possession une entreprise. Il doit éclaircir les Sénégalais sur quels genres de courtages il s'adonne qui lui permettent de partager avec d’autres la somme d’1, 5 milliard de F Cfa », a révélé Moustapha Cissé Lô.

Poursuivant, il ajoute : «Je ne suis pas son égal, si l’Assemblée nationale m’a payé, ce n’est pas son affaire. En plus il a menti, je veux qu’il me dise combien l’Assemblée nationale m’a payé et qu’est-ce qu’on doit me payer. Il est en train de gaspiller des milliards, et il doit s’expliquer sur ça».

Ne s’arrêtant pas là, Moustapha Cissé Lô prévient Macky Sall : «s’il continue à parler, je ferai d'autres révélations».

