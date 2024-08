Moustapha Guirassy à l'Abbé André Latyr Ndiaye : " Ta réponse aux propos du Pm est dénuée de spiritualité"

"On attend d'un Abbé, des comportements comme la sérénité, le calme, la spiritualité, la belle parole". C'est ce qu'a estimé ce dimanche, Moustapha Guirassy, ministre de l'Education nationale, qui a déploré la réponse de l'Abbé Andrè Latyr Ndiaye apportée aux propos tenus par le Premier ministre (Pm), Ousmane Sonko, sur le port du voile. Selon M. Guirassy, "sa réplique est dénudée de spiritualité. On y trouve du sensationnel. Elle montre qu'il n'a pas bien écouté le Pm ou qu'il a juste lu une partie de la presse. Il y a de l'empressement dedans".



D'emblée, le ministre de l'Education nationale a rappelé que : "La place qu'occupe Jésus-Christ dans la religion chrétienne et celle musulmane, c'est l'amour, la particularité et la singularité". Avant de déplorer les propos tenus par l'Abbé André Ndiaye : "Ses paroles lui ont fait sortir de son cadre. Son message devait être un message de paix. Il a tenu des propos différents de ceux tenus par le Pm. Il devait confirmé les propos de Ousmane Sonko à savoir la protection des enfants qu'ils soient chrétiens ou musulmans" , a soutenu M.Guirassy.



Qui a poursuivi, " au lieu de soutenir les propos du Pm, Abbé Andrès Ndiaye a tenu des propos très durs, démesurés. Il est allé plus loin en citer nommément l'Eglise" .



Pour le ministre, ce débat sur l'interdiction du port du voile dans certains établissements scolaires doit être tenu. "Cela va de la marche de la Nation sénégalaise", a-t-il estimé.



M.Guirassy n'en s'arrête pas là. Il a tenu a précisé que la tenue est différente du comportement".



Parlant de l'étranger notamment de la France qui a interdit le port du voile lors des Jeux olympiques, le ministre a tenu á souligner que ces pays ont été traumatisé par des choses qu'ils ont vécu jusqu'á confondre la tenue et le comportement. " S'ils voient quelqu'un porter le voile, ils croient automatiquement que c'est le comportement qui va suivre á savoir l'explosion d'une bombe".



"Contrairement á eux, nous, nous savons faire la différence entre les deux. Nous savons le sens de porter une tenue longue ou le voile", a-t-il souligné.



Saisissant l'occasion, le ministre de l'Education a constaté pour le regretter qu'"au lendemain de la célébration de l'excellence, certaines Unes n'ont même pas évoqué cette fête organisée pour nos enfants. Elle s'intéressaient plutôt à la sortie du Premier ministre qui ne faisait que rappeler les principes de la République".



Moustapha Guirassy s'exprimait en marge du lancement de la journée de l'arbre ce dimanche à Thiès ( 70 kilomètres de Dakar).