Moustapha Niasse démonte l’opposition : «c’est une bande de frustrés et d’incompétents »

Après un moment plus ou moins long de mutisme, l’Alliance des forces de progrès (Afp) a décidé de se mêler dans la bataille verbale entre opposants et pouvoir. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Moustapha Niasse et Cie s’emploient à démonter l’opposition «frustrée » qui s’attaque à la gouvernance de Macky Sall.



«L’Afp ne saurait accepter qu’un club circonstanciel de frustrés, de haineux et d’incompétents avérés s’emploient à déstabiliser le pays qui a été pris, pendant douze années, dans l’étau d’une gouvernance malsaine et populiste, avec tou t es les conséquences engendrées aux plans : économique, social et culturel », relève le document.



Le président de l’Assemblée nationale, très remonté contre le, Parti démocratique sénégalais (Pds) lui rappelle «les émeutes consécutives aux émeutes liées aux coupures d’électricité, qui avaient amené un certain ministre «du ciel et de la terre » à solliciter courageusement l’intervention d’une puissance étrangère, pour neutraliser les patriotes debout».



Ne comptant plus laisser passer cet affront, l’ancien Premier ministre sous Wade promet de leur poser «quelques questions » le moment venu.