Mouvement d’humeur: Les détenus de la Mac de Diourbel en grève de la faim

A l’instar de leurs camarades de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès et du Camp pénal de Liberté 6, les détenus de la Mac de Diourbel comptent entamer une grève de la faim. à partir de ce Lundi. L’annonce qui a été faite par «l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus» (Asred), qui a aussi renseigné, que les détenus tiennent une liste de griefs contre l’administration pénitentiaire.



Ils dénoncent entre autres, les nombreux décès en milieu carcéral, l’incarcération de déficients mentaux, les tortures, les longues détentions préventives, l’ouverture tardive les procès en appel, la situation des toxicomanes en prison.