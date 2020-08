Mouvement d'humeur à la prison de Mbour :les prisonniers entame une grève de la faim

Les prisonniers de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour, une ville de l'ouest du Sénégal ont entamé un mouvement d’humeur lundi. Ils ont démarré une grève de la faim illimitée pour protester contre les longues détentions préventives, la mauvaise qualité de la nourriture et le surpeuplement de la population carcérale.



Autres doléances des détenus, le nombre pléthorique de prisonniers au sein de cette prison. Des sources du journal L’As renseignent que, depuis l’installation du Tribunal de Grande instance de Mbour, l’augmentation est fulgurante. Or, pestent les grévistes, côté infrastructure, il n’y a aucune évolution.