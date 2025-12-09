Mouvements de protestation à la Rts : les agents du Synpics en brassard rouge ce mercredi

Les agents de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), rassemblés au sein du Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal (Synics), manifesteront leur mécontentement ce mercredi, en portant un brassard rouge.



Ce geste collectif traduit une frustration grandissante face à la gestion de la direction et vise à appuyer des revendications précises et urgentes.



Parmi leurs principales exigences figure : la signature immédiate de l’accord d’entreprise concernant la revalorisation salariale, dont la conclusion traîne depuis plusieurs mois ; le retour des agents suspendus, une demande récurrente dans le dialogue social interne ; la réouverture des restaurants internes, fermés depuis un certain temps, affectant les conditions de travail au quotidien.



Les agents réclament également plus de transparence dans la gestion des ressources de l’entreprise, exigeant notamment la publication de la liste des bénéficiaires des parcelles de Diamniadio et Mbour 4, attribuées dans le cadre de projets immobiliers publics.

