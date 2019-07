Mozambique : sept morts dans une attaque revendiquée par l'EI

Selon SITE Intelligence, qui surveille les activités djihadistes, le groupe État islamique a publié une déclaration le 5 juillet, affirmant sa participation à l'attaque du mercredi.



C'est la deuxième fois qu'il revendique une attaque dans le nord du Mozambique.



Depuis octobre 2017, les militants islamistes ont pris pour cible les communautés isolées de Cabo Delgado, une province riche en gaz et majoritairement musulmane.



Plus de 250 personnes ont été tuées durant les différentes attaques et des milliers d'autres ont quitté leur foyer malgré une forte présence policière et militaire dans cette région frontalière de la Tanzanie.