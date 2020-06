Municipales France: Déroute confirmée pour La République en marche

« Les objectifs que j’avais fixés pour ma formation politique seront tout de même atteints et cette élection nous permettra de faire un grand pas dans l’implantation territoriale de notre mouvement. »



Il était peut-être plus aisé pour Stanislas Guerini, patron de La République en marche, de parler quelques jours avant le second tour plutôt qu’au soir de celui-ci…



Car ce soir, difficile d’entrevoir quelques motifs de satisfaction du côté du parti présidentiel. Outre la victoire d’Édouard Philippe, que LREM ne peut revendiquer dans son intégralité, les Marcheurs n’ont pas réussi à accrocher quelques victoires symboliques.



À Paris, Agnès Buzyn aura été incapable d’inverser une situation dès le début mal engagée. La candidate LREM dans la capitale n’entre même pas au Conseil de Paris. Comme Rachida Dati, elle n’aura pas réussi à empêcher Anne Hidalgo de rempiler pour un nouveau mandat. Défaite également des alliances LREM-LR à Bordeaux, et Strasbourg.



« Il y a eu un front anti La République en marche », constate ce soir Sibeth N’Diaye, porte-parole du gouvernement.

LREM pourra tout de même se réjouir de la réélection du Modem François Bayrou à Pau avec plus de 55 % des voix.



Ouest-France