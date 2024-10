Municipales à Madagascar: la liste officielle des candidats a été publiée

Un pas de plus vers les élections municipales à Madagascar. C’est hier, mardi 8 octobre, tard dans la soirée que la Céni a finalement publié sur son site web la liste officielle de tous les candidats retenus pour participer au scrutin du 11 décembre prochain. Désormais, plus aucun recours n’est possible. La population aura quelques semaines pour se familiariser avec les différents prétendants au poste de maire et de conseillers communaux avant d’aller aux urnes.

RFI

