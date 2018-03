Musique : Les étudiants du groupe Sen-mélodie-Band sort leur 1er single

Leur carrière musicale est désormais lancée. En effet, le lead vocal du groupe Sen-mélodie-band, Diaw Diop et sa bande d’étudiants ont organisé ce jeudi une conférence de presse pour annoncer la sortie de leur premier sigle sur le marché musical sénégalais.

La sortie du sigle était programmé après le Ramadan mais, la demande des mélomanes était trop forte ce qui explique le rapprochement de la sortie du single : « On a balancé une vidéo sur le statut WhatsApp et ça a passé. Tout le monde réclamait la chanson du coup avec trop de demande on ne pouvait pas attendre jusqu’après le Ramadan », a expliqué, l’artiste et lead vocal du groupe, Diaw Diop.



Sen-mélodie-band est composé d’une bande de copains étudiants qui se sont connus à l’UCAD. Mais, Diaw Diop qui a débuté a chantonné depuis tout petit a été révélé en 2010 par « l’émission qui se passait sur la TFM, « Relève BI », je suis allé jusqu’en final. Après le Bac, j’ai eu mon groupe composé d’étudiant Sen-mélodie-band, on s’est rencontré à l’Université Cheikh Anta Diop. Et là, on a formé notre groupe. On fait des prestations un peu partout à travers les Hôtels et restaurants », a rappelé Diaw qui est en Master 2 comptabilité finance.

Instrumentaliste, Diaw soutient être le rédacteur et le compositeur de ses chansons. Ainsi, il aborde dans ses sons des thèmes de la société, de la vie estudiantine, mais aussi des thèmes d’amours comme le titre du sigle « Luthioum Luthioum » pour dit-il rendre hommage à sa chérie.

« Le son est déjà disponible sur les plateformes notamment YouTube Instagram et Facebook », a-t-il indiqué. L’artiste réserve plein de surprise à ses fans et rêve de faire des featuring avec Akon, Youssou Ndour et Fada Freddy.