Mutinerie au Mali: le Premier ministre appelle les militaires au dialogue

Le Gouvernement de la République du Mali a réagi, via un communiqué de son chef, à la mutinerie qui sévit à Bamako depuis ce mardi matin. Le Premier ministre Boubou Cissé affirme que lui et son équipe suivent avec une grande attention les événements qui se déroulent, singulièrement au niveau de deux camps militaires de la capitale.



"Les mouvements d'humeur constatés traduisent une certaine frustration qui peut avoir des causes légitimes. Le Gouvernement du Mali demande aux auteurs de ces actes de se ressaisir. Il n' y'a pas de raisons au dessus de notre cher Mali qui vaillent des actes dont l'issue incertaine peut déboucher sur des actes dommageables pour la Nation entière", lit-on dans un communiqué signé le Premier ministre malien



Monsieur Cissé de poursuivre en appelant les militaires au dialogue: "Le Gouvernement appelle à la raison et au sens patriotique et demande de faire taire les armes. Il n'y a aucun problème dont la solution ne saurait être trouvée dans le dialogue. Le Gouvernement appelle a l’apaisement et se rend disponible des l’instant de ce communiqué pour engager un dialogue fraternel afin de lever tous les malentendus".