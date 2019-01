NBA: Altercation avec Gorgui Sy Dieng, Booker va payer plus de 14 Millions francs CFA (Vidéo)

Suite à l’altercation qui a opposé Gorgui Sy Dieng à Devin Booker lors de la rencontre Minnesota/Phoenix Suns, la Nba a sorti le sabre. En effet, les sanctions sont tombées! Si le Sénégalais s’en est bien tiré, ce n’est pas le cas pour Booker qui a été sanctionné avec une amende à payer d’une valeur 25.000 dollars (soit 14.384.500 Fcfa).



Alors qu’il venait juste de comptabiliser 5 minutes de jeu, Gorgui Sy Dieng a été expulsé du terrain à la suite d’une chamaillerie musclée avec le joueur de Phoenix Sun Devin Booker. Une sanction que le pivot sénégalais ne comprenait pas d’ailleurs. « Faute technique, d’accord, c’est bien, mais une expulsion? Je veux savoir pourquoi. Je sais que si tu as deux fautes techniques, tu es éjecté. Mais je n’en méritais qu’une. Et je n’ai pas jeté un coup de poing. C’est lui qui a essayé de me frapper, n’est-ce pas? Et je suis éjecté. J’aimerais savoir pourquoi », avait-il déclaré.