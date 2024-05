NBA : Boston ne laisse rien aux Pacers et jouera le titre en finale

Favoris de la série, les Boston Celtics ont balayé les Indiana Pacers (4-0), battus 105-102 lundi à Indianapolis, et se sont qualifiés pour la finale NBA.



La franchise du Massachusetts aux 17 titres (record codétenu avec les Los Angeles Lakers), va pouvoir disputer la 23e finale de sa riche histoire. Elle a de grandes chances d’y affronter à partir du 6 juin les Dallas Mavericks, qui mènent 3-0 en finale de la conférence Ouest contre les Minnesota Timberwolves, avant le match 4 mardi.



Boston retrouve la finale après sa défaite en 2022 contre les Golden State Warriors de Stephen Curry. Les Celtics n’ont plus soulevé le trophée Larry O’Brien depuis 2008 et l’époque du trio Kevin Garnett - Paul Pierce - Ray Allen. Les « C’s » sont désormais menés par un duo d’arrières-ailiers américains, Jaylen Brown (27 ans) et Jayson Tatum (26 ans), qui ont grandi avec leur équipe depuis leur draft en 3e position respectivement en 2016 et 2017.



Invaincus à l’extérieur

Meilleure équipe de la saison régulière (64 victoires - 18 défaites), Boston fera figure de favori en finale, avec l’avantage du terrain, et ne semble montrer aucune faiblesse après avoir écarté sans difficulté Miami au premier tour (4-1), puis Cleveland (4-1) et donc Indiana, en remportant ses six matches disputés à l’extérieur.



Finalistes en 2022 puis battus en finale à l’Est par Miami en 2023, les Celtics ont ajouté l’été dernier à leur armada le meneur Jrue Holiday, sacré en 2021 avec Milwaukee, et le pivot letton Kristaps Porzingis. Sur la touche depuis le premier tour et une blessure à un mollet, Porzingis pourrait revenir pour la finale et ajouter une nouvelle carte dans le jeu des « C’s ».



Son remplaçant Andrew Nembhard, très actif, a brillé avec 24 points et dix passes, mais a perdu plusieurs ballons importants dans les derniers instants du match comme lors de la rencontre précédente. L’avenir s’annonce toutefois radieux pour les Pacers, rejoints par Pascal Siakam (19 points) en janvier, après leur première finale de conférence depuis 2014.





Avec AFP