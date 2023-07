NBA : Britney Spears accuse un garde du corps de Victor Wembanyama de l’avoir giflée

Avant même d’avoir joué ses premières minutes sous le maillot des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama fait déjà les gros titres de la presse people outre-atlantique. En effet, son service de sécurité est mis en cause par la chanteuse Britney Spears qui affirme avoir été giflée par la garde rapprochée de la pépite française à Las Vegas.



Sur Instagram, la chanteuse a expliqué avoir aperçu mercredi soir le joueur français, actuellement dans le Nevada pour disputer son premier match avec les San Antonio Spurs, à l’entrée du restaurant d’un hôtel.



« J’ai décidé de l’aborder et de le féliciter pour son succès. Comme il y avait beaucoup de bruit, je lui ai tapé sur l’épaule pour attirer son attention », a-t-elle détaillé. « Son service de sécurité m’a alors giflé sans regarder en arrière ». Le coup « m’a presque fait tomber et m’a arraché mes lunettes », a-t-elle ajouté.



Enquête ouverte par la police de Los Angeles



Selon le site people TMZ, qui a révélé l’information, Britney Spears a déposé une main courante après cet incident.



Sollicitée par l’AFP, la police de Los Angeles a confirmé avoir ouvert une enquête mercredi soir pour « coups et blessures », sans préciser l’identité de la victime. « Aucune arrestation ou citation n’a été émise. Aucun autre détail ne sera fourni pour le moment », a-t-elle précisé.



Victor Wembanyama a confirmé l’incident jeudi après son entraînement, en expliquant n’avoir appris qu’après-coup l’implication de la chanteuse.



« Une personne m’appelle : « monsieur, monsieur ! », puis m’attrape par le dos, et non par l’épaule. J’ai senti que la sécurité avait écarté cette personne, mais je ne sais pas avec quel degré de force », a raconté le joueur français.



« Je n’ai pas regardé, j’ai juste continué de marcher pour aller dîner et passer une bonne soirée », a-t-il ajouté, en précisant que la sécurité des San Antonio Spurs « l’avait brief » pour qu’il ne s’arrête pas afin d’éviter de « provoquer un attroupement ».



« Je suis tout le temps assailli par les gens. […] Mon équipe de sécurité n’a frappé aucun d’entre eux », s’est indignée Britney Spears sur Instagram, en insistant sur le fait qu’elle lui avait « simplement tapé sur l’épaule ».



« La violence physique est trop fréquente dans ce monde », a estimé l’Américaine en appelant les célébrités « à montrer l’exemple et à traiter tout le monde avec respect ».





« Je n’ai pas encore reçu d’excuses publiques de la part du joueur, de son équipe de sécurité ou de leur organisation. J’espère qu’ils le feront… », a-t-elle ajouté.