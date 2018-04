NBA : Minessota et Gogui Sy Dieng arrachent les playoffs… une première depuis 14 ans !

Ça y est ! Minneosata est en playoffs ! Les Wolves de Gorgui Sy Dieng mettent fin à 14 ans de disette, et il aura fallu attendre le dernier match de la saison régulière pour valider la qualification… au bout du suspense. Ils ont en effet battu cette nuit les Nuggets 112-106 après prolongations, une rencontre qui a tenu le public en haleine.



Encore une fois Jimmy Butler (31pts, 5rbds) et Karl Antony Towns (26pts, 14rbds) ont répondu présent, portant leur équipe vers le succès. Le pivot Sénégalais est resté sur le parquet pendant six minutes pour 5 points et 3 rebonds. En playoffs Minnesota croisera Houston, leader de la Conférence Ouest.



