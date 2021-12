NBA: les Warriors dominent Memphis grâce aux 46 points de Curry avant de retrouver les Suns

Curry a réussi huit tirs à trois points et Gary Payton II, auteur de 22 points, en a ajouté quatre, dont un décisif à deux minutes de la fin alors que Memphis était revenu à 102-102.



Ja Morant a inscrit 21 points pour Memphis, qui reste 4e de la conférence Ouest.



Le coach des Warriors, Steve Kerr, a salué la performance de Curry, qui a marqué au moins 40 points pour la cinquième fois de la saison.



"C'est à peu de chose près ce qu'on peut faire de mieux contre une défense très physique avec une grande taille. En atteignant 46 points, il a montré toute l'étendue de son talent et de sa volonté ce soir", a souligné le manager de la franchise californienne, qui compte 26 succès pour cinq revers.



Les Suns, bien emmenés par les 30 points de Devin Booker, se sont préparés à recevoir Golden State le jour de Noël en battant Oklahoma City 113-101 à domicile.



Les Spurs surclassent LeBron



Mené de trois points à la mi-temps, Phoenix, 2e à l'Ouest derrière Golden State, a surclassé le Thunder 37-21 dans le troisième quart-temps pour prendre le contrôle de la partie.



San Antonio a utilisé un barrage de tirs à trois points pour résister à LeBron James dans une victoire convaincante 138-110 sur les Lakers à Los Angeles.



"Ils ont été l'une des équipes les plus en forme de la ligue au cours des 10 derniers matchs, ils jouent un basket exceptionnel", a déclaré James, auteur de 36 points, à propos des Spurs.







"Chaque erreur que nous avons commise, chaque défaillance que nous avons eue, ils nous l'ont fait payer", a-t-il constaté.



Drew Eubanks a marqué 30 points en sortie de banc, Derrick White en a ajouté 23 et les Spurs ont réussi 18 tirs à trois points lors de cette victoire dans le dernier match au Staples Center avant que la salle du centre-ville de Los Angeles ne change de nom pour devenir la Crypto.com Arena samedi.



La plateforme de crypto-monnaie basée à Singapour aurait acheté les droits du nom de l'enceinte sportive pour 700 millions de dollars sur 20 ans.



Bogdan Bogdanovic a marqué 10 de ses 15 points dans les quatre dernières minutes alors qu'Atlanta dominé Philadelphie (98-96).



Les Hawks étaient pourtant privés de sept joueurs en raison du Covid, mais ils ont tout de même réussi à arracher la victoire chez les Sixers, dont la star, Joel Embiid, a raté un tir potentiellement décisif à la fin du temps réglementaire.



Les Bucks battent les Mavs



"Ces gars ont relevé le défi de se lever et de jouer plus fort, de jouer ensemble et de jouer pendant 48 minutes", s'est réjoui l'entraîneur des Hawks, Nate McMillan.



Kemba Walker, récemment mis sur le banc pour neuf matchs par le coach des Knicks Tom Thibodeau, a marqué 44 points face à Washington dans une prestation digne de ses quatre nominations au All-Star Game.



Mais cela n'a pas suffi, car New York s'est incliné devant les Wizards (124-117), qui ont perdu Bradley Beal en raison de protocoles de santé Covid plus tôt jeudi.







Milwaukee, champion en titre toujours privé de sa star Giannis Antetokounmpo, en raison du protocole Covid, s'est ressaisi pour battre Dallas (102-95).



Khris Middleton et Jrue Holiday ont mené les Bucks, avec respectivement 26 et 24 points. DeMarcus Cousins a ajouté 22 points et pris huit rebonds alors que les Mavericks étaient privés de sept joueurs, dont le Slovène Luka Doncic, à cause du Covid.