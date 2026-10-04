NEPAD 25 ans : Les pays fondateurs fixent quatres priorités

Les cinq pays fondateurs du NEPAD Algérie, Égypte, Nigeria, Sénégal et Afrique du Sud ont marqué les 25 ans de l'organisation en appelant à un "changement décisif des interventions projet par projet vers une transformation à l'échelle continentale".



Réunis aux côtés du président de l'UA, du président du comité d'orientation de l'Angola et de la direction de l'AUDA-NEPAD, ils ont réaffirmé l'Agenda 2063 comme feuille de route tout en reconnaissant des "lacunes persistantes en matière de financement, de capacité de mise en œuvre et de coordination".



La déclaration "appelle à établir une Plateforme d'Investissement d'Alamein d'ici le sommet

de l'Union Africaine de février 2027", dont "la valeur consolidée du portefeuille de projets doit

être communiquée à chaque édition biennale".

Le deuxième axe prévoit "un portefeuille

sélectionné de projets phares" prêts à attirer du financement privé, tandis que le troisième

vise à "lancer une facilité continentale pour les petites et moyennes entreprises et les chaînes de valeur d'ici 2027", avec un suivi des "emplois créés, avec des chiffres ventilés par jeunes et par femmes".



La déclaration exige de rendre opérationnel "au moins un instrument dirigé par l'Afrique pour la réduction des risques et le financement mixte dans un délai de 18 mois".



Les fondateurs ont exprimé leur "profonde préoccupation face à la baisse des contributions

financières" des États membres au budget de l'AUDA-NEPAD. Ils appellent à mobiliser "des ressources supplémentaires et à augmenter le financement de base stable et prévisible" et demandent à l'agence de soumettre des propositions pour "des règles plus flexibles régissant le personnel et les questions financières".

Pour ancrer cette relance, ils saluent la

création du "Forum Afrique d'Alamein comme une plateforme permanente devant se tenir en

Égypte tous les deux ans", destiné à "approfondir la coopération public-privé et mobiliser les capitaux privés africains".



Sur le plan politique, la déclaration réaffirme les principes de "bonne gouvernance, démocratie, paix, développement durable et responsabilité mutuelle" hérités de 2001.



Elle souligne "la tolérance, l'inclusion et la protection des droits et libertés pour tous les Africains, y compris les migrants, ainsi que la relation étroite entre la paix, la sécurité et le développement". En remerciant l'Égypte et l'Angola pour l'organisation, les fondateurs se sont engagés à "financer, faire confiance et défendre les institutions africaines" afin de "laisser aux générations futures un continent intégré, prospère, résilient et pacifique".