Rentrée scolaire 2026-2027 : le Comité de Dialogue social lance "un appel à l'union sacrée" pour "une année apaisée"

Au Sénégal, à la veille de l'ouverture des classes prévue le 5 octobre pour les enseignants et le 7 octobre pour les élèves, le Comité de Dialogue social du Secteur Éducation et Formation (CDS-SEF) souhaite "une excellente année scolaire 2026-2027" à toute la communauté éducative.



Dans sa déclaration de rentrée, il rappelle que l'année 2025-2026 a été marquée par "des grèves ayant entraîné un déficit cumulé d'environ 150 heures de cours", avant de se terminer par "un dénouement heureux" grâce à "la signature du Protocole d'accords du 16 avril 2026" entre le Gouvernement et le G7, permettant "des résultats fort appréciables" aux examens.



Le Comité estime que cette situation interpelle et invite à "tirer toutes les leçons" pour garantir une année "stable et axée sur la réussite des apprenants". Il retient trois leçons majeures : "la réduction du temps d'apprentissage affecte directement la qualité des acquis" et "accroît les inégalités scolaires", "la primauté du dialogue social préventif" reste "le seul mécanisme efficace pour résoudre les crises", et "le coût de l'instabilité" avec "le stress subi par les élèves, les enseignants et les familles" rappelle que l'École ne peut fonctionner "dans l'incertitude".



Vers "une transformation durable du dialogue social"



Pour éviter "la confrontation qui nuit au bon déroulement du calendrier", le CDS-SEF plaide pour "un dialogue social préventif, proactif et apaisé" et annonce vouloir s'inscrire dès 2027 dans "une transformation durable" par "l'implantation généralisée des Comités académiques et locaux de Dialogue social" au niveau des 18 IA et 69 IEF, afin de devenir "de puissants leviers de gestion de proximité" capables de "désamorcer les tensions à la source".



Il lance "un appel vibrant" à toutes les parties prenantes - gouvernement, collectivités, syndicats, parents, élèves et partenaires - pour "la promotion d'une culture de responsabilité partagée", "la permanence de la prévention et de la gestion pacifique des différends", "l'élaboration d'une feuille de route" pour le suivi du protocole du 16 avril, et "la mobilisation permanente" pour "l'amélioration du cadre physique des écoles".