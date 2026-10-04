Décès de Cheikh Amidou Kane : Macky Sall salue la mémoire d’un «écrivain de talent et grande figure intellectuelle»

Les hommages continuent d’affluer après le décès ce dimanche, à l’âge de 98 ans, du célèbre écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane. L’ex-président Macky Sall (2012 – 2024) salue la mémoire d’un «écrivain de talent et grande figure intellectuelle», estimant qu’avec L’Aventure ambiguë, le défunt «laisse un legs majeur» pour les futures générations, dans un message sur les réseaux sociaux.



«J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Hamidou Kane, écrivain de talent et grande figure intellectuelle du Sénégal et de l’Afrique. Avec L’Aventure ambiguë, il nous laisse un legs majeur, qui continuera d’éclairer notre réflexion sur l’identité, la culture et notre rapport au monde. Son parcours au service de l’État et son engagement intellectuel resteront également gravés dans notre mémoire collective», a écrit Macky Sall.



En cette douloureuse circonstance, il a aussi présenté ses «condoléances émues à la famille éplorée et au monde des lettres», priant pour le repos de l’âme de Cheikh Hamidou Kane, qui sera inhumé ce dimanche au cimetière de Yoff.