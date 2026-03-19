Nafila du jour: 04 rakkas être « à l’abri des tourments de l’enfer »

4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 25 fois « Khoul ya ayouhal kafirouna ».
Celui qui aurait fait cela, sera à l’abri des tourments de l’enfer et séparé des impies. Il passera au Paradis comme l’éclair. Ses proches et ses amis auront leurs pêchés pardonnés en sa faveur.
Celui qui aurait fait cela, sera à l’abri des tourments de l’enfer et séparé des impies. Il passera au Paradis comme l’éclair. Ses proches et ses amis auront leurs pêchés pardonnés en sa faveur.
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