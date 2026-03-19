Nafila du jour: 04 rakkas être « à l’abri des tourments de l’enfer »

4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 25 fois « Khoul ya ayouhal kafirouna ».



Celui qui aurait fait cela, sera à l’abri des tourments de l’enfer et séparé des impies. Il passera au Paradis comme l’éclair. Ses proches et ses amis auront leurs pêchés pardonnés en sa faveur.