Nafila du jour: 10 rakas pour « préserver sa chair de la flamme de l’enfer »

1ère NUIT : Le croyant doit accomplir 10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, il doit réciter à haute voix : 1 fois le Chapitre « Fatiha », 2 fois le Chapitre « Khoul ya ayouhal kafirouna » et 2 fois le Chapitre « Khoul hou allahou ahad ».
La chair de celui qui aurait fait cela, sera préservée de la flamme de l’Enfer.
Autres articles
-
Ramadan 2026 : le jeûne débute ce jeudi 19 février au Sénégal (CONACOC)
-
Crise ouverte à la RTS : l’UNSAS dénonce une « tentative d’intimidation » et appelle à l’arbitrage de l’État
-
Chavirement d’une vedette de la Marine nationale : les trois marins retrouvés sans vie
-
UCAD : les lourdes charges retenues contre les représentants du Collectif des Amicales
-
USSEIN Kaffrine : les étudiants exigent des infrastructures et le paiement des bourses