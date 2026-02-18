Réseau social
Nafila du jour: 10 rakas pour « préserver sa chair de la flamme de l’enfer »

1ère NUIT : Le croyant doit accomplir 10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, il doit réciter à haute voix : 1 fois le Chapitre « Fatiha », 2 fois le Chapitre « Khoul ya ayouhal kafirouna » et 2 fois le Chapitre « Khoul hou allahou ahad ».
 
La chair de celui qui aurait fait cela, sera préservée de la flamme de l’Enfer.
 

Fatime Gueye

Mercredi 18 Février 2026 - 21:19


