Naples: le président Aurelio De Laurentiis testé positif à la covid

Alors que le Paris Saint-Germain est au centre des attentions ces derniers jours à cause de ses sept joueurs testés positifs à la Covid-19, voilà que le club napolitain déclare lui aussi un cas de Covid. Et il s'agit du président du club, Aurelio De Laurentiis."Le SSC Napoli annonce ce jeudi que le président Aurelio De Laurentiis a été testé positif à la maladie du coronavirus à la suite du prélèvement effectué hier (mercredi) " , peut -on lire sur le site officiel du club.